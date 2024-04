Napoli, 4 possibili contropartite per Osimhen dal PSG

51 minuti fa



Il Paris Saint Germain fa sul serio per Victor Osimhen e sta lavorando con Aurelio De Laurentiis per trovare una quadra che consenta al club parigino di non sborsare tutti e 130 i milioni di euro della clausola rescissoria inserendo nell'affare almeno una contropartita tecnica.



Ad oggi, riporta il Mattino, sono quattro i calciatori che sono stati proposti al Napoli. Si tratta del centrocampista Carlos Soler, spagnolo classe 1997, del fantasista Kang In Lee coreano classe 2001, del baby difensore brasiliano Lucas Beraldo, classe 2003 e soprattutto di Marco Asensio, ex-Real Madrid classe 1996 per il quale però servirebbe un maxi-sforzo dal punto di vista dell'ingaggio.