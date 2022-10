Sinceramente non so se ilvincerà lo scudetto, ma una cosa è certa:L’affermazione è confermata dall’andamento in Champions League. Finora, e prima della trasferta di Amsterdam,(con il Liverpool, addirittura travolto, e a Glasgow), è in testa al girone e, se non ci saranno tracolli imprevisti e improvvisi,Onestà mi impone di fare una premessa. Ho molta simpatia per il Napoli e per Spalletti, l’anno scorso è stata fino all’ultimo la mia favorita per il titolo. E credo che. Quest’anno, però, dopo una campagna acquisti e cessioni che aveva visto la partenza di- ovvero l’architrave della formazione - non solo avevo evitato di inserire il Napoli tra i pretendenti, ma pensavo che non arrivasse nemmeno tra le prime quattro. Ora, pur con la prudenza che la classifica impone dopo appena otto giornate e, soprattutto, in vista della lunga pausa per il Mondiale, destinata a sconvolgere gerarchie ed equilibri,Il merito non è solo dell’allenatore che ha la rara capacità di(ha cambiato solo una volta e ha pareggiato in casa con il Lecce),(il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli) che hanno acquistato calciatori funzionali al gioco spendendo cifre assolutamente sostenibili.. La realtà è che Giuntoli è arrivato primo e De Laurentiis lo ha assecondato fidandosi in maniera cieca. Il georgiano è bravo perché segna, ma è ancora più bravo per come, contro qualsiasi avversario, sventra la fascia sinistra - la destra per chi difende - di qualsiasi avversario. Tuttavia c’è un elemento che fa pendere quasi interamente la bilancia dalla parte di Spalletti. Cioè laE soprattutto l’edificazione di un centrocampo monumentale. Quando arrivò Lobotka si pensava ad una riserva. La stagione scorsa di Zielinski è stata modesta. Quest’estate la reclame per la campagna abbonamenti con la faccia di Anguissa, era sembrata una provocazione del presidente. Oggi, invece,E Politano, davanti, può giocare in più ruoli.Detto tutto questo, manca la parte principale.Al posto del primo è arrivatoche non è Koulibay, ma si è integrato benissimo nel reparto difensivo. Al posto del secondo, per ora, si alternanoche hanno saputo essere decisivi entrambi, prima con lo Spezia e poi a San Siro contro il Milan.Tutto ciò significa che la squadra sta assumendo una mentalità vincente e, soprattutto, cheLa domanda finale è la seguente:Ovviamente sì perché il suo sostegno è rappresentato dal gioco, dalla qualità, dalla personalità e dalle certezze tattiche. Tutto questo accompagna la crescita della consapevolezza, ancor prima che dell’autostima. In più,Ma, questa volta,. Anche se ci credessi o, intimamente lo sperassi, voglio evitare di mettere una dannosa pressione su squadra e società.in preda ad un’inesausta inquietudine. E perde anche quando non meriterebbe. Come accaduto con la Roma.