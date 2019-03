Tuttosport mette sotto esame il gioco del Napoli:“A che serve lanciare la palla alta in mezzo all’area di rigore avversaria, se poi non hai chi può finalizzare con una deviazione aerea? Il Napoli occupa il settimo posto nella graduatoria di serie A relativa ai cross effettuati, ben 190. Forse un po’ troppi per chi lì davanti non ha Crouch, ma nemmeno Icardi o Mandzukic, Dzeko o Piatek, tutti attaccanti abili in acrobazia.E’ lecito allora chiedersi: perché si continua con questa strategia se il Napoli segna di testa un gol ogni 63,3 cross? Non sarebbe preferibile insistere con la verticalizzazione bassa e con le triangolazioni sulle corsie, per mettere Mertens ed Insigne nelle condizioni di esaltare le proprie caratteristiche?”