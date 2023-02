Cresce l'allerta per l'ordine pubblico a Francoforte in vista della sfida di questa sera tra l'Eintracht e il Napoli, match valido per l'andata degli ottavi di Champions League (calcio d'inizio alle 21). A preoccupare sono gli intrecci che riguardano il mondo ultrà, con i tifosi tedeschi gemellati con quelli dell'Atalanta, nemici giurati di quelli azzurri. E l'accoglienza riservata ai partenopei è abbastanza eloquente.



In città sono comparsi diversi adesivi razzisti con frasi molto forti contro gli azzurri: "Napolizia", ma soprattutto "Terroni di merda" con l'immagine di un escremento e mosche sopra lo scudetto del club (le foto nella nostra gallery). Nella notte della vigilia, poi, tensione all'esterno di alcuni ristoranti di Francoforte con un accenno di caccia all'uomo che ha portato anche a un ferito, come testimoniato dalle immagini di PianetaNapoli.



L'allerta è massima e la polizia presidia il centro città, anche perché a Francoforte sono attesi oltre 3.000 tifosi del Napoli provenienti da più parti, anche dalla stessa Germania. Nel settore ospiti ci saranno 2.600 spettatori, ma preoccupa la presenza di tanti tifosi privi di biglietto che rischiano di sfuggire al controllo delle forze dell'ordine.