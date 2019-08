Secondo il Corriere dello Sport, non è terminato il mercato in uscita del Napoli: "Cristiano Giuntoli non ha molte altre cose, avendo ormai intuito che per Elseid Hysaj, a certe cifre, difficilmente si saranno gustose novità. Ma, intanto sono giunte strane domande dalla Francia per Kevin Malcuit, che rischia di entrare pure lui in un ballottaggio. Amato Ciciretti sogna il Perugia, Zinedine Machach un qualsiasi posto in una squadra che creda in lui. E quando il 2 settembre si avvicina, tutto si complica"