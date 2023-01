Azzedine Ounahi è stato una delle rivelazioni degli ultimi Mondiali in Qatar. Con il suo Marocco ha mostrato grandi qualità fino a portare su di sé l'attenzione di tanti club. Tra questi c'è il Napoli, che ora lo segue da molto vicino e sembra intenzionato a portarlo in Serie A.



Stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport ci sarebbe da battere la concorrenza del Liecester, arrivato a proporre 20 milioni. Il Napoli però sembra in vantaggio perché vorrebbe acquistare subito il calciatore, a gennaio, e lasciarlo in prestito all'Angers fino al termine della stagione.