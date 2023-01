Il Napoli si prepara a muovere qualche pedina in questa sessione di calciomercato. Tra i calciatori incerti riguardo il futuro c'è Salvatore Sirigu. Il portiere non è mai sceso in campo quest'anno, complice l'ottima continuità di Meret, e spesso ha avuto qualche piccolo infortunio che lo ha tenuto fuori anche dalla lista convocati.



Il futuro di Sirigu potrebbe essere, nell'imminente, lontano da Napoli. C'è, infatti, la proposta da parte della Reggina (seconda a -3 dal Frosinone in B) che gli offre una maglia da titolare e un contratto da un anno e mezzo. Lo riporta oggi Repubblica.