Il Napoli è al lavoro per blindare Zielinski. Spinto dall'allenatore Gattuso, il presidente De Laurentiis sta portando avanti la trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista polacco. Si parla di un prolungamento dal 2021 al 2024 con un aumento d'ingaggio a 2,5 milioni di euro netti all'anno.



L'ultimo nodo da sciogliere è legato alla clausola di rescissione: l'entourage del calciatore è pronto ad accettarla a patto che non superi i 60 milioni di euro, mentre De Laurentiis vorrebbe inserirne una da 100 milioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la soluzione si potrebbe trovare a metà strada: clausola da 80 milioni di euro con un ingaggio da 3 milioni a stagione.