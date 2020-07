Il ritiro estivo del Napoli quest'anno cambierà destinazione. Gattuso e i suoi ragazzi andranno a Castel di Sangro. A tal proposito ha parlato l'assessore delle attività turistiche e culturali della Regione Abruzzo, Mauro Febbo. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Marte:



L'ACCORDO - "Oggi sarà approvata la delibera. Abbiamo chiuso l'accordo con il Napoli per i prossimi sei anni. Li ospiteremo per il ritiro a Castel di Sangro​. Causa impegni di Champions non sappiamo precisamente quando verranno, ma gli azzurri saranno in Abruzzo".



I DETTAGLI - "Inizialmente c'era scetticismo da parte di De Laurentiis e quindi l'accordo doveva essere di un anno. Il presidente, però, dopo aver visto le strutture è rimasto entusiasta ed abbiamo prolungato lo stesso accordo. C'è inoltre la possibilità di rinnovare per ulteriori sei anni. Daremo 800 mila euro l'anno al Napoli e ci sarà la sponsorizzazione del marchio Abruzzo allo stadio San Paolo. Il Napoli garantirà tre amichevoli in ritiro, vorremmo che la prima fosse contro il Castel di Sangro".



TIFOSI - "Stiamo ancora lavorando sul numero di tifosi che arriveranno. Vogliamo ospitare quanti più campani possibili, ma in questo primo ritiro ci sono ancora dei problemi e serve grande attenzione. Nei prossimi giorni avremo ulteriori novità".