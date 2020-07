Con l'arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli si è vista una grandissima evoluzione della squadra. Dopo il lockdown l'unico passo falso è stato contro la straripante Atalanta. Anche ieri contro la Roma è sceso in campo un ottimo Napoli.



Così De Laurentiis è pronto per tenersi stretto l'allenatore ex Milan. Lo racconta oggi l'edizione di Repubblica, che parla di un presidente del Napoli soddisfatto della gestione Gattuso, sia per quanto concerne i risultati che per come sta valorizzando i singoli giocatori. Così De Laurentiis è pronto ad offrire al tecnico calabrese un contratto fino al 2022. Il rinnovo, però, non avverrà prima di metà agosto. Anche se si tratta oramai solo di una formalità.