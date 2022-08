Sono andati via già dei pezzi grossi, da Insigne a Mertens, passando per Koulibaly e Ospina.che da qualche mese è destinato a salutare. Alla base c'è il contratto in scadenza per lo spagnolo, legato al Napoli fino a giugno 2023. Rifiutato il rinnovo, la volontà del giocatore è quella di andare via, di fare un passo in avanti nella sua carriera. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid le principali indiziate in passato, ma c'è un altro top club che ha lavorato sotto traccia negli ultimi mesi. Ed è il- Nell'ambiente Napoli iniziava a nascere l'ipotesi di unil polacco nell'estate 2020 rifiutò il rinnovo e fu messo fuori rosa per cinque mesi, prima della cessione al Marsiglia a gennaio 2021. Così non sarà per il centrocampista ex Betis, che nel frattempo non è andato neanche in panchina nell'ultima amichevole contro l'Espanyol.preservare un calciatore che è in uscita e può portare una buona somma nelle casse societarie. Una somma importante, considerando che tra poco più di dieci mesi non sarà più un calciatore del Napoli.- Per evitare un Insigne bis il Napoli si prepara ad accettare l'offerta del PSG.Ma per non rischiare di perdere Fabián Ruiz a parametro zero ci potrebbe essere il via libera da parte del patron azzurro accettando anche alla cifra messa sul piatto dallo stesso PSG.. Un passo in avanti veramente importante anche sotto il punto di vista economico, dato che in azzurro percepisce appena 1,5 milioni a stagione.