Nelle grandi incertezze che porta non solo il momento, ma anche il futuro del Napoli, c'è tempo anche di sorridere per qualcuno.



Si tratta di Nikola Maksimovic. Il serbo sarà sì squalificato per la gara contro il Sassuolo, però la sua permanenza in maglia azzurra è sempre più vicina ad essere confermata.



L'ex Toro ha un contratto in scadenza nel 2021. Così è tempo di rinnovo anche per lui. L'edizione odierna di Repubblica racconta che sarà proprio lui a firmare il prossimo rinnovo in casa Napoli. A gennaio arriverà l'ufficialità con Maksimovic che si legherà al Napoli fino al 2025.