In casa Napoli ci sono due giocatori in uscita il cui contratto scadrà tra meno di tre mesi. Si tratta di Maksimovic e Hysaj. Il terzino albanese ha diverse corteggiatrici, soprattutto in Italia.



In prima linea c'è il Milan, che ha già sondato il terreno per il giocatore ascoltandone le richieste economiche. Ma intanto si è inserita la Lazio, alla ricerca di un esterno capace di giocare anche a sinistra e Hysaj è finito nella lista biancoceleste. C'è anche la Roma sul giocatore che può vantare gli ottimi rapporti con il procuratore, Mario Giuffredi, che gestisce anche le prestazioni di Jordan Veretout. Non è da escludere la pista inglese, però i rumors dalla Premier League non hanno visto ancora offerte concrete. Hysaj non ha espresso una preferenza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.