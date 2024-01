Napoli, addio Zielinski: dice no all'ultima proposta di rinnovo, vuole l'Inter

Giovanni Annunziata

Otto stagioni con la maglia del Napoli hanno portato tanto a Piotr Zielinski. Gioie come la vittoria dello scudetto, una crescita personale importante e un bel rapporto instaurato con i napoletani, tanto da avere molti amici ai piedi del Vesuvio. Ci sono stati anche diversi aspetti negativi, su tutti l'etichetta di calciatore discontinuo che avrebbe potuto fare molto di più. Ora è giunto il tempo dei saluti e, salvo colpi di scena last minute, al termine della stagione il polacco dirà addio.



RILANCIO ADL - Zielinski è stato veramente ad un passo dal trasferimento all'Al-Ahli la scorsa estate ma alla fine ha deciso di restare in azzurro. Almeno per una stagione in più. Perché il suo contratto scadrà a giugno 2024, tra poco più di 5 mesi. Intanto De Laurentiis qualche tentativo per non perderlo a zero lo ha fatto. Il primo è stato con un'offerta di 4,5 milioni di euro a stagione per 4 anni. Secco il "no" del giocatore e del suo entourage. Il patron del Napoli ha rilanciato con un triennale da 5 milioni, con clausola da 20 milioni, ma ecco un nuovo rifiuto che sa tanto di chiusura definitiva.



VERSO L'INTER - Intanto De Laurentiis nelle ultime settimane si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno fatto storcere un po' il naso alla famiglia Zielinski: "Forse essendo polacco è maggiormente abituato a certe nebbie". Delle nebbie che portano a Milano, sponda nerazzurra. Perché Zielinski si prepara per sposare la causa Inter. Dai primi giorni di febbraio potrà firmare un precontratto e la stessa Inter prepara un accordo che prevede 4 anni di contratto (3+1) con un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro a stagione più eventuali premi ad obiettivi raggiunti. Con tanto di bonus alla firma e di commissioni per l'agente.