La Gazzetta dello Sport su Fabian: "Il centrocampista ha confermato tutto quanto di buono si sapeva su di lui, anzi ha anche migliorato certe caratteristiche e ancora deve entrare nella piena maturità. Nonostante uno dei suoi agenti abbia detto che il Napoli è già informato dell’interesse del Real, il club non ha alcuna intenzione di privarsene. Il presidente non intende nemmeno darne una valutazione esatta, potrebbe prendere in considerazione solo una offerta “indecente”, una di quelle che non potresti non accettare"