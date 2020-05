Riporta la Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis ha le idee abbastanza chiare, ma diversi giocatori non sono d’accordo sugli eventuali tagli. Il presidente ha congelato gli stipendi di marzo e aprile e, probabilmente, farà lo stesso anche per maggio. Vuole aspettare l’evolversi della situazione legata alla ripresa del campionato. Se il Governo imponesse lo stop definitivo, si proverà ad aprire un tavolo per la trattativa per evitare un braccio di ferro tra dirigenza e giocatori"