Secondo quanto appreso da calciomercato.com, non c'è stata solo l'offerta del Chelsea per Dries Mertens. Circa una decina di giorni fa, alcuni intermediari sono stati a Barcellona per ascoltare l'offerta dei catalani, che avevano inserito Mertens nella short list di nomi per sostituire Suarez. Il Napoli ha respinto al mittente ogni possibilità di trasferimento, anche per l'incrocio di Champions che si terrà tra il 25 febbraio ed il 18 marzo.



IPOTESI RINNOVO - Ma c'è di più, Aurelio De Laurentiis sta spingendo per provare a rinnovare il contratto al belga, in scadenza 30 giugno 2020: si sta formulando una nuova offerta migliorativa rispetto al biennale da 3.5 milioni a stagione con bonus legati ai gol ed alle presenze. Mertens ha ricevuto corteggiamenti dall'Inter (che offre circa un milione in più di parte fissa e sul quale sta ancora riflettendo) e da altre società, come il Monaco, che si sono spinte a cifre vicine ai 5 milioni. Il belga non ha mai nascosto che restare a Napoli è un desiderio e, a fronte di una spinta contrattuale diversa, potrebbe metter da parte anche qualche divergenza avuta col presidente.

Le novità sullo scenario Mertens-Napoli sono anche legate ad altri giocatori.. Al momento,: l'arrivo di Petagna spinge in questa direzione. Il Napoli potrebbe provare a centrare un grande colpo come nuovo numero 9 oppure dare fiducia a Petagna, cona fargli da chioccia.In tal senso, il belga. Qualora queste condizioni dovessero verificarsi (ad oggi, il Napoli non è vicino a nessun centravanti di grande spessore), lo scenario potrebbe chiudersi con la cessione di Milik anche per 45-50 milioni ed il prolungamento di Mertens. Dopo la chiusura del mercato, ci sarà un nuovo aggiornamento tra le parti: ogni scenario è ancora possibile, ma a differenza del recente passato, non è più da escludere che Dries possa restare in azzurro.