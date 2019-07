Secondo la Gazzetta dello Sport, vanno avanti i discorsi tra l'entourage di Nicolas Pepè ed il Napoli: "La richiesta degli agenti per il giocatore è un contratto quinquennale da oltre 5 milioni netti a stagione. Ma ai costi del cartellino, ci sono da aggiungere commissioni richieste dagli agenti di circa 6 milioni. Il Napoli ha risposto offrendo un ingaggio di 4 milioni più bonus, mentre la questione diritti d’immagine non sarebbe un problema. Ma sulle commissioni De Laurentiis non intende pagare perché sarebbero ben oltre il 3 per cento previsto"