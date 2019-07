Ha spiazzato tutti l'incontro di oggi a Dimaro tra la dirigenza delcapitanata daedcon gli agenti diin particolare. Il Napoli si è presentato forte dell'offerta fatta alla scorsa settimana di 60 milioni più il cartellino diDopo qualche giorno di attesa, il club francese ha detto sì al Napoli, anche in attesa di altre offerte: in particolare, provenienti dalche stenta, al momento, a giungere. Il Napoli, quindi, ha un canale aperto: privilegiato, ma non esclusivo con il Lille.Senza il forcing del(che deve sciogliere il nodoprima di poter fare offerte da 60 milioni), il Napoli si è trovato una pista aperta: Pépé ha espresso a i suoi agenti un desiderio netto ed inequivocabile, quello di essere titolare in un club che gioca la Champions. Non 50 gare all'anno da titolare, ma tutte quelle che contano. Condizione che il PSG non può rispettare causa fair play finanziario e che lo United, al momento, non riesce a garantire: ed è per questo che al Lille non sono arrivate offerte. Dale dall'così come dalallo stesso modo, non sono arrivate offerte concrete al club francese. Il Napoli, invece, ha fatto l'offerta al Lille e ha spiegato all'entourage di Pépé che nel 4-4-2 o nel 4-2-3-1 partirà da destra e sarà titolare. Il silenzio delle altre ed il pressing del Napoli ha fatto scalare posizioni al club azzurro nella mente del giocatore, a differenza dello scenario immaginato fino alla scorsa settimana. Da qui, la visita a Dimaro degli agenti.Una visita che non ha partorito un accordo:. De Laurentiis non ha chiuso, ma ha preso tempo. Un tempo necessario per modulare le pretese degli agenti, un tempo necessario per imbastire una trattativa che potrebbe essere anche lunga: tutto dipenderà dal desiderio degli agenti di stringere con il Napoli, anche con qualche sacrificio. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com