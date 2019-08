Aurelio De Laurentiis ha parlato a Salernitananews.it: “Ero a Napoli, ho appena finito di parlare con Ancelotti e ne ho approfittato per allungarmi a Salerno: ‘gioca la squadra di mio figlio, non posso non andare a sostenerlo’, mi sono detto. Lotito non c’è? Mi dispiace, pensavo ci fosse. Del resto, ha organizzato lui il tutto. È una bella occasione di fratellanza. Io spero che sia un campionato interessante per Bari e Salernitana, ma bisogna fare queste domande a Lotito e a mio figlio Luigi, perché io seguo il Napoli”