Ai microfoni di CalcioNapoli24 ha rilasciato un'intervista Abdoulaye Bakayoko, il fratello di Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Napoli. Queste le sue parole:



IL MOMENTO - "È un buon momento sia per Tiemoué che per la squadra, che grazie al suo gol è tornata in zona Champions".



LA STAGIONE - "È felice di giocare per il Napoli, una delle squadre più forti del campionato italiano. Ho rispetto per Gattuso, ritrovarlo dopo l'esperienza al Milan è stato fondamentale. Quest'anno è stata una bella avventura, si è trovato bene con città e squadra".



FUTURO - "Non so se resterà in azzurro o meno. In caso di Champions le cose potrebbero cambiare, lui vuole giocarla però dipenderà anche dal Napoli se vorrà tenerlo o meno. Non c'è un obbligo di riscatto, dipenderà anche dalle possibilità economiche del Napoli. Tiemoué si trova bene qui però la sua volontà dipenderà da ciò che vorrà fare il Napoli con il Chelsea".