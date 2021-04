Nonostante il buon finale di stagione, al termine di questo campionato Gattuso quasi certamente andrà via. La rottura con De Laurentiis pare insanabile e il presidente del Napoli è alla ricerca di un nuovo profilo per la panchina azzurra. Tra i tanti allenatori analizzati quello più avanti di tutti è Luciano Spalletti.



Il Napoli e Spalletti si sentono spesso. Al momento c'è differenza tra domanda e offerta per l'ingaggio: il tecnico ex Roma chiede 4 milioni di euro a stagione, mentre De Laurentiis è fermo a 2,5. Il club azzurro però ha un "piano B": si tratta di Italiano, Juric o Dionisi. Questi, però, rappresenterebbero solo un'opzione remota, in caso di mancata Champions per il Napoli. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.