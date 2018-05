Vincenzo Pisacane, agente di Amato Ciciretti, esterno offensivo di proprietà del Napoli a Parma nella seconda metà di stagione, parla a CalcioNapoli24.it: "La scelta di Ancelotti fa pensare che il Napoli voglia prendere già dei campioni e non scoperte o promesse. L'avvento di Ancelotti sulla panchina voglia dare un senso importante alla stagione. Giuntoli è molto più bravo di quello che sembra, farà un grande mercato ma non so ancora i nomi. Credo che il Napoli stia guardando giocatori di livello più alto rispetto a quelli cercati negli anni scorsi. Adesso sulla panchina c'è uno tra i cinque migliori allenatori al mondo. L'idea del Napoli è di portare Ciciretti in ritiro e valutarlo: se a Napoli ci sarà poca possibilità di giocare allora andrà altrove. Non è stato ancora affrontato l'argomento".