George Gandi, agente del nuovo centrocampista del Napoli Eljif Elmas, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Lui è un centrocampista moderno, ha grande fisicità e tanta qualità tecnica. Può giocare in diverse posizioni, il lavoro con Ancelotti lo sta migliorando ogni giorno di più. Il Napoli è stato molto deciso e l'ha preso, su di lui c'erano anche Liverpool e Tottenham, oltre ai grandi clu spagnoli: ha fatto un sondaggio anche il Real Madrid. La scelta di venire al Napoli? È stata la più positiva per lui. Ha trovato un allenatore come Ancelotti che crede tanto in lui e che può dargli ancora di più. Elmas in Macedonia ha fatto anche l'attaccante, può coprire più ruoli".