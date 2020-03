Il Napoli e Fabian Ruiz, un rapporto che potrebbe concludersi a fine anno. Il giocatore, infatti, è richiestissimo dalle big di Spagna, con Real Madrid e Barcellona pronte a fare follie per aggiudicarsi il talentino iberico.



LE PAROLE - L'agente del giocatore, Alvaro Torres, è intervenuto a Marca per parlare del futuro di Fabian: "Nel club ci sono stati molti cambiamenti, è stata un'annata difficile per il Napoli. Rinnovo? Abbiamo accantonato per un po' le trattative, fino a fine stagione. Ci sono club molto importanti che hanno chiesto informazioni, abbiamo già informato il Napoli".



LA CLAUSOLA - Quanto alla clausola, invece, Torres ha dichiarato: "Non ce l'ha. Non so quale sia il suo valore in caso di trasferimento".