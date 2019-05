Rodolfo Oribe, agente del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



Queste le sue parole: "Credo che Fabiàn abbia fatto un’ottima prima stagione, considerando che si è trovato a giocare in una nuova squadra e in nuovo campionato. Nazionale spagnola? È arrivata la sua seconda convocazione con la selezione maggiore, speriamo che adesso possa esordire dopo aver dovuto saltare la prima chiamata a causa della febbre".



SULLA POSIZIONE IN CAMPO - "Non credo che abbia influito nel suo momento di forma, ha avuto un leggero calo di rendimento indipendente dalla sua posizione in campo".