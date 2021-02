Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato un'intervista Frederic Guerra, agente di Gonalons, attualmente in forza al Granada. Queste le sue parole:



NAPOLI-GRANADA - "Maxim giocherà sicuramente contro il Napoli. È guarito dai suoi guai muscolari. Adesso sta bene ed anche all'andata disputò una bellissima partita".



CALCIOMERCATO - "Con Giuntoli abbiamo parlato di due giocatori che ho in procura ed il Napoli non è insensibile a questi due nomi. Chissà se riusciremo a concretizzare questo interesse".