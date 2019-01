Martin Petras, agente di Marek Hamsik, parla del futuro del capitano del Napoli. Questo quanto dichiarato a Calcionapoli24.it: "Se gli piacerebbe fare una esperienza in Cina o Giappone? Se arrivasse un’offerta per davvero, potremmo parlare di tutti i continenti e tutti i campionati, anche come quello americano o in Brasile. Lui ha ribadito più volte che gli piace stare a Napoli, perciò le chiacchiere vengono spente: se non si parlasse di Hamsik, sarebbe sbagliato da parte della stampa. Lui ha detto la sua volontà, poi dipende dalle circostanze".



SULLA PERMANENZA - "Contento di restare? Sì, l’ha dichiarato più volte che sarà napoletano anche dopo la fine della carriera. Tutto può succedere in futuro, ma il rapporto che lo lega alla città resterà per sempre. La sua seconda pelle è azzurra"