Martin Petras, agente di Marek Hamsik, capitano del Napoli, parla a Radio CRC: "Contratto a vita per Marek? Non ne abbiamo parlato per niente. Io sono a Napoli per vedere la partita e sono qui con l’allenatore dell’under 21 slovacca per una visita. Non so dirti niente sul contratto. La vita continua e non cambia niente. Borussia Dortmund? Sicuramente per Ancelotti è un giocatore importante dentro e fuori dal campo. È un esempio per i giocatori e per la società. Hamsik vuole lo scudetto? Sicuramente vuole vincere qualcosa d’importante e ci sta provando".