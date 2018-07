Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Crc.



Queste le sue dichiarazioni: "Giovedì sarò a Dimaro. Le offerte dalla Cina? Sono cose che si ripetono ogni anno, ma alla fine resta sempre, le offerte arrivano sì e bisogna sempre valutarle, però sappiamo che lui e la famiglia sono contenti a Napoli, e poi non è arrivato nulla di più importante degli azzurri. Marek è entusiasta di questo nuovo ruolo, io credo che abbia tutte le qualità per farlo, il mister non l’ha scelto per caso, ha piedi, tecnica, corsa, qualità, personalità, ha tutto quello che serve per giocare da regista. Normale che ci sia concorrenza, c’è sempre, ti dà stimoli, ci saranno tante partite, il mister saprà gestire la sua situazione, il suo pregio d’altronde è proprio la gestione del gruppo. Ronaldo? La Juve era già fortissima, con lui ora è ancora più forte, ma è una cosa positiva per tutto il calcio italiano".