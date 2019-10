Juri Vanglos, agente di Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli e miglior marcatore della storia del club partenopeo, parla del ritorno al San Paolo, mercoledì sera, dello slovacco. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarà sicuramente un bellissimo momento per Marek, che ha scritto la storia del Napoli, e per tutti i tifosi che rivedranno l'ex capitano azzurro. Se sarà a Castelvolturno? Sì, per qualche giorno. Non sono sicuro che il Napoli abbia organizzato qualcosa ma spero che la società stia preparando qualche sorpresa".



SUL RECORD DI GOL - "Mertens lo supererà? Normale, ha fatto questo record da centrocampista. Hamsik sarebbe felice se succedesse contro l'Atalanta. Ha ottimi ricordi di Napoli. Non è stato facile lasciarla, lui era un simbolo della squadra e della città".