Matrin Petras, agente di Marek Hamsik, capitano e centrocampista del Napoli, dice la sua sul 17 azzurro a RMC Sport: "Le offerte ci sono state tutti gli anni, anche l'anno scorso e due anni fa, ed era normale che ci fossero anche nel corso di questa finestra di mercato. Ma non erano proposte all'altezza del suo nome e della sua qualità ed è rimasto dunque felicemente al Napoli. Chi vuole Hamsik deve valutarlo come un giocatore top in Europa, le cose stanno così. Ha ancora tre anni di contratto con il Napoli, è un giocatore azzurro, a prescindere dalle offerte. Non ha deciso di restare per il nuovo ruolo, sa di avere sempre un ruolo nel Napoli. Le offerte non erano all'altezza, sono state valutate ma non erano sufficienti".