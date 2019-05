L'agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Le critiche su Elseid Hysaj? Dico solo che con Sarri era il miglior terzino in Italia ed Europa. Mi chiamò la Juventus, ma Elseid rifiutò l'ipotesi perché disse di voler vincere lo scudetto al Napoli. Non capisco come possa essere criticato. È giusto cambiare aria dopo questi 4 anni al Napoli: andrà via per un club importante".