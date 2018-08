Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj e Sepe, ha commentato ai microfoni di Sportitalia il mercato del Napoli: 'Napoli delusione? No, il Napoli ha fatto quello che doveva fare, tenendo tutti i suoi big. Non fare tanto non significa fare un grande mercato, a volte il miglior mercato è confermare i tuoi pezzi pregiati se credi nella tua squadra. Se poi per voi il miglior mercato è cambiare tutta la squadra io non lo condivido. Divieto al Chelsea sulle clausole? Non lo condivido, l'ho detto anche ad De Laurentiis.. Se ci sono clausole nei contratti devono poter essere esercitate. Nelle prossime settimane affronteremo il discorso Hysaj per il rinnovo, ne avevamo parlato prima del mercato. Poi c'era un discorso col Chelsea e ci siamo fermati. Ora se avranno la voglia torneremo a parlarne".