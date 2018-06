Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del futuro del suo assistito: "Hysaj? Portare via Elseid non sarà facile perchè ha una clausola di 50 milioni e solo la Premier può pagare una somma di questo tipo. Se Sarri approderà al Chelsea o in un altro grande club non escludo che possa richiederlo, ma se il mister non si accaserà, difficilmente arriveranno proposte di club disposti a pagare la clausola di Hysaj".