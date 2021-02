Lorenzosi è rialzato, segnando il rigore, decisivo, nella vittoria delsulla. E il suo agente, Vincenzo, parla del capitano partenopeo a Radio Crc: "Il gol di Lorenzo contro la Juventus? Quel rigore sembrava impossibile, considerando da quanto non ne segnava uno ai bianconeri, ma Insigne ha dimostrato grande coraggio. Andare lì e tirare quel rigore significava avere attributi importanti. E' colpa dei giornalisti, però:Anche stamattina, ad esempio, ne è uscita un'altra: succede tutte le volte e non so più cosa fare. Lorenzo ride, io invece mi incavolo. Ogni settimana ce n'è una. L'abbraccio tra Insigne e Matteo Politano è il simbolo del grande attaccamento che c'è nello spogliatoio. Perché inventare che la squadra non sia coesa e remi contro l'allenatore? A che pro? Vogliono creare un casino che non esiste. Succede persino sulle testate nazionali. Qualche giorno fa ho chiamato un direttore per lamentarmi personalmente"."Nel rigore di Lorenzo c'era liberazione, dopo gli attacchi ricevuti. Dopo la Supercoppa, qualcuno non si è reso contro che sbagliare quel rigore è stato massacrante. Se il Napoli perde, lui perde due volte: da capitano e tifoso del Napoli. E' stato pesante, ma la famiglia, la moglie e i figli lo sostengono e gli danno grande carica. Quella carica che gli permette di segnare in campionato. E' stata una liberazione per tutti: per lui ed anche per me. Ha fatto tacere tutte queste voci secondo cui gli tremerebbero le gambe contro la Juve. Ma per piacere...".