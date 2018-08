Andrea Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del recupero dall'infortunio alla mano del suo assistito.



Queste le sue dichiarazioni: "Adesso sta bene, il recupero sta procedendo nel migliore dei modi. Presumibilmente la data giusta per il rientro sarà dopo la sosta, intorno al 16 settembre per la quarta giornata di campionato contro la Fiorentina. Sfrutterà la sosta per prendere giorni utili alla guarigione totale. Potrebbe andare anche in panchina prima, ma verosimilmente si vedrà con la Fiorentina".



SUL NUOVO PORTIERE - "E' più che lecito da parte del Napoli, conosciamo il valore di Meret e non siamo preoccupati. La società è libera di farlo. Lui tre partite le salta, questo è sicuro. Il Napoli è un club importante e sta valutando per il secondo portiere, è giusto così visto che comunque ci sono nove punti in palio nelle prime tre partite".