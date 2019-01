"Non ho avuto alcun contatto recente con il Genoa per l'eventuale passaggio in rossoblù di Amin Younes ma se il ragazzo li interessa invito Perinetti a chiamarmi per discuterne": a parlare è Nicola Innocentin, agente dell'attaccante esterno del Napoli.



Il giorno dopo l'uscita di nuove voci relative ad un ritorno di fiamma del Grifone per la giovane punta tedesca, ai nostri microfoni il procuratore del giocatore chiarisce alcuni punti: "Innanzitutto è giusto specificare che l'unica persona legittimata a parlare a nome e per conto del signor Amin Younes in qualità di suo agente è il sottoscritto, come testimonia il contratto di rappresentanza firmato dal giocatore e regolarmente depositato in Figc ai tempi della sottoscrizione del rapporto di lavoro tra Younes e il Napoli. Chiunque sostenga, come ho letto ieri, di agire in qualità di agente di Younes mi vedrà costretto ad agire presso le sedi competenti".



Quindi chi ieri ha detto di essere stato contattato dai dirigenti del Genoa per l'eventuale passaggio in rossoblù di Younes dice il falso? "Certo. Io ribadisco di essere il solo titolare della procura del ragazzo e chi ha intenzione di usufruire delle sue prestazioni deve parlare solo con me. Anzi, a tal proposito esorto la dirigenza del Genoa, che oltretutto mi conosce molto bene, qualora fossero interessati al giocatore di prendere contatto prima con il Napoli e poi con me". Tra l'altro non sarebbe la prima volta che il Grifone si interessa al giocatore: "E' vero, già nei mesi scorsi ci fu un contatto tra me, Giorgio Perinetti e i suoi collaboratori. All'epoca non se ne fece nulla ma specificai che qualora ci fosse stato un ulteriore interesse da parte loro avrebbero dovuto parlarne con me, oltre che naturalmente con il Napoli".



Ma se il Genoa vi cercasse nuovamente potreste prendere in considerazione l'ipotesi di un passaggio in Liguria? "Due giorni fa il Napoli mi ha informato riguardo alla loro intenzione di valutare un prestito del giocatore e visto che il ragazzo ha manifestato alla società la volontà di giocare con più regolarità, abbiamo iniziato ad ascoltare tutte le squadre che possono essere interessate al profilo di Amin. Però ribadisco: finora da Pegli non mi ha chiamato nessuno".