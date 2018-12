Rodolfo Oribe, agente di Fabian Ruiz, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcio Napoli 24 Live :"L'inserimento di Fabian è stato veloce e buono. All'inizio ha avuto delle difficoltà per un infortunio muscolare che non gli ha permesso di inserirsi a bomba nel calcio italiano. Dalla gara contro la Stella Rossa all'andata credo sia stato un crescendo per lui. Non era abituato a giocare sulla fascia perchè prima era un centrale, ma si sta adattando molto bene in questo nuovo ruolo. Ancelotti l'ha trattato molto bene fin da subito e gli dà consigli quotidiani per migliorarsi. Adesso sembrano pochi trenta milioni eh? Fabian è molto contento di questo. Il ragazzo non si sente un titolarissimo perchè ci sono tanti calciatori forti in rosa. I gol? In passato era più discontinuo, molto è merito anche dalla sua nuova posizione. Questo gli dà molta fiducia. Convocazione nella nazionale maggiore? Non c'è nessuna fretta, non confermo queste voci. Fabian ad oggi è un titolare dell'Under 21, ma giocare in nazionale maggiore è il sogno di tutti. Obiettivi? E' vincere qualcosa in serie A come in campo internazionale"