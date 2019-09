Joao Santos, agente di Leandrinho, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro dell’attaccante classe ’98 di proprietà del Napoli ma in forza all'Atletico Mineiro, in Brasile: “A gennaio finirà il suo prestito con l’Atletico Mineiro, credo che la volontà del Napoli e la nostra sia di trovare una squadra dove possa mostrare il suo valore e continuare il suo processo di crescita".