Il Napoli non vuole smettere di pensare in grande, domani ci sarà un'altra grande serata di Champions, contro l'Ajax, e la squadra di Spalletti può già chiudere i conti per quanto riguarda il passaggio agli ottavi di finale. Basterà, infatti, anche un pareggio per ottenere la qualificazione matematica, ma Spalletti caricherà la squadra per continuare a tenere il punteggio pieno con un'altra vittoria.



Domani a Fuorigrotta arriverà nuovamente l'Ajax, contro cui gli azzurri hanno vinto 1-6 alla Johan Cruijff Arena. Fischio d'inizio previsto alle 18:45. Il Napoli oggi si allenerà al Konami Training Center di Castel Volturno alle 11:00 con i primi 15 minuti di sessione aperti alla stampa. Nel pomeriggio, alle 18, conferenza stampa di Spalletti e Giacomo Raspadori. L'Ajax si allenerà alle ore 10 presso il centro sportivo The Trainingcomplex de Toekmst di Amsterdam. Nel pomeriggio la partenza verso Napoli e alle 20 è prevista la conferenza stampa del tecnico degli olandesi, Schreuder, accompagnato da un calciatore.