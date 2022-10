Sono due squadre diverse, perché se lo slovacco non è in campo cambia più o meno tutto. La partenza sprint degli azzurri, infatti, porta anche e soprattutto il suo nome. Lobo è l'insostituibile di Spalletti, che quando riposa contro Lecce e Spezia dal primo minuto emergono delle difficoltà nel costruire e rendere armoniosa tutta la squadra. Quando però lui è in campo la musica cambia totalmente e gli avversari lo sanno, tant'è che oggi praticamente ogni squadra ha un trequartista o un attaccante che si sacrifica e va a giocare a uomo per cercare di limitarne i movimenti, le giocate, finanche la ricezione palla. Fin qui nessun effetto, a suon di prestazioni enormi- Dopo la firma sul nuovo contratto di Meret e Zerbin,Il contratto dello slovacco scadrà a giugno 2025. Quindi nessuna fretta ma semplicemente la volontà di rendere il rapporto tra le parti ancora più lungo con un adeguamento economico giusto per quanto mostrato nell'ultimo anno. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo colloquio tra l'entourage del calciatore e il direttore sportivo del Napoli per arrivare alla firma,Lobotka passerà da un contratto diUna iniezione di fiducia per una lunga stagione che potrebbe portare al calciatore e alla squadra delle piacevoli sorprese.