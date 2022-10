Napoli-Ajax 4-2Napoli:: Sullo stacco vincente di Klasseen la tocca ma non può nulla e intuisce il rigore di Bergwijn.: macina chilometri dal primo all'ultimo minuto senza mai fermarsi. La catena con Lozano funziona bene e riesce a tenere i grandi strappi di Bergwijn.: a sinistra si trova meglio, ma quando c'è da togliere le castagne dal fuoco non ci pensa due volte con interventi decisi e puntuali.: difficile sostituire Rrahmani ma la sua è una prova attenta e pulita lì dietro, senza sbavature. Nel finale gli viene attribuito un fallo molto discutibile che genera il rigore dell'Ajax.: l'alternanza con Mario Rui dà stimoli continui a entrambi e il rendimento è ottimo. Stasera Berghius gli dà qualche preoccupazione e Klaassen stacca in anticipo su di lui.: la coppia con Lobotka è un bel vedere per chi ama il calcio, il loro continuo fraseggio in mezzo al campo fa girare a vuoto i centrocampisti olandesi. È costretto a fermarsi causa infortunio a inizio ripresa (4' s.t.: altro buon impatto. Gioca palloni puliti e conquista il rigore del 3-1).: è il maestro del centrocampo, c'è poco da fare. Giocate illuminanti, sempre perfette e mai banali.: dribbling, sterzate, aperture di una qualità incredibile. È questo lo Zielinski che vuole sempre vedere Spalletti e che si sta godendo in questo avvio di stagione. L'assist per Lozano è meraviglioso (44' s.t.).: è entrato anche lui nel meccanismo del Napoli che è devastante lì davanti. Segna dopo 4 minuti con un inserimento perfetto e sfonda spesso su quella fascia (32' s.t.: poco tempo a disposizione ma dà una mano alla squadra nella doppia fase).: ancora un gol, il miglior marcatore del Napoli in Champions con 4 reti all'attivo. La rete è di pregevole fattura: sposta palla velocemente sul mancino e spara all'incrocio (5' s.t.: Victor is back. Partecipa anche lui alla festa con la sua solita fame agonistica strappando palla dai piedi di Blind e chiudendo il discorso sul finale).: ormai non fa quasi più notizia, i suoi dribbling sono impressionanti. Gol e assist anche stasera, Sanchez tornerà ad Amsterdam con un bel mal di testa (32' s.t.: lotta e tiene palla, aiuta i compagni nel finale di leggera sofferenza).: il suo Napoli non si ferma più. Quattro vittorie su quattro in Champions e qualificazione agli ottavi di finale conquistata con due giornate d'anticipo.Ajax:: il colpo di testa di Lozano è preciso nell'angolino, imparabile la conclusione di Raspadori.: Kvaratskhelia lo fa impazzire, lo sognerà anche stanotte (20' s.t.: va a giocare a sinistra, con Bassey che si sposta sulla fascia opposta. In copertura ha tante difficoltà, soprattutto sugli sprint di Lozano).: giocando sul centro destra si trova spesso ad affrontare Kvara quando il georgiano salta Sanchez e lì nascono le difficoltà. Genera anche il rigore con il braccio largo all'ora di gioco.: sono entrambe sue le marcature sui gol del Napoli, anche se sul primo di Lozano l'azione è velocissima mentre sul secondo di Raspadori l'attaccante azzurro realizza una vera prodezza. Poi sul terzo combina un pasticcio enorme regalando palla a Osimhen.: meglio sulla fascia rispetto al centro della difesa. Serve l'assist per il gol di Klassen con un bel cross.: si accende una sola volta, quando stacca con grande tempo e forza trovando il gol che accorcia le distanze per gli olandesi.: il lavoro davanti la difesa non è semplice, perché il Napoli riesce ad arrivare con grande velocità da quelle parti.: qualche buon inserimento, soprattutto nel primo tempo. Ma nulla più (20' s.t.: riempie con maggior costanza l'area avversaria).: quando si accende con il mancino dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa di significativo e diversi pericoli passano per i suoi piedi (39' s.t.).: i due centrali del Napoli lo annullano (20' s.t.: si cala bene nella lotta e conquista il rigore fortemente discutibile).: la sua solita rapidità è spesso fastidiosa e quando accelera dà fastidio alla difesa del Napoli. Trasforma il rigore che tiene in vita l'Ajax nel finale (39' s.t.).: l'uno-due del Napoli dopo soli 16 minuti può diventare un colpo durissimo ma il suo Ajax non si disunisce e riesce anche a rientrare in partita per due volte. L'avversario, però, è di un altro livello anche questa sera.