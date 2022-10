Napoli-Ajax (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la quarta giornata nella fase a gironi di Champions League. In testa a punteggio pieno nel gruppo A, la squadra di Spalletti cerca il punto che le serve per qualificarsi agli ottavi di finale con due turni d'anticipo. In panchina si rivede Osimhen.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.



AJAX (4-3-3): Pasveer; Timber, Magallan, Bassey, Blind; Taylor, Klassen, Alvarez; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.



Arbitro: Zwayer (Germania).