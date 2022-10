È una partita che vale tanto, Spalletti l'ha definita una finale. Quella di domani sera contro l'Ajax potrebbe portare al Napoli la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo. Dopo l'enorme successo di Amsterdam e un avvio di stagione fenomenale bisognerà cavalcare l'onda dell'entusiasmo, con la spinta dei 50 mila tifosi napoletani che saranno presenti al Maradona.



FORMAZIONE ANTI AJAX - Spalletti ritrova Victor Osimhen dopo un mese dall'infortunio, perde però Amir Rrahmani che ha concluso il suo 2022. Il tecnico di Certaldo cambierà ancora qualche altra rispetto all'ultimo undici iniziale sceso in campo contro la Cremonese. Tra i pali ancora Meret. Al posto di Rrahmani, in coppia con Kim, al centro della difesa scalpita Ostigard, pronto al debutto in Champions. Sulla fascia destra il solito Di Lorenzo, mentre su quella mancina Olivera è pronto a scalzare Mario Rui. A centrocampo riecco Zielinski con Lobotka e Anguissa. Il tridente offensivo dovrebbe essere riconfermato con Politano (favorito su Lozano) e Kvaratskhelia in supporto di Raspadori (in vantaggio su Simeone).



La probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.