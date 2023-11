Il fascino dello stadio, la forza, la storia e il carattere di una squadra come il Real Madrid: tanti fattori che incidono nel prepartita e nei 90 minuti in cui si affrontano i Blancos. Al Napoli però le gambe non sono tremate. Chiaro, il risultato racconta un 4-2 che fa emergere alcune lacune della squadra di Mazzarri e non qualifica ancora gli azzurri agli ottavi di Champions (servirà non perdere l'ultima contro il Braga). È pur vero che la gara, come il gol di Anguissa, quello di Simeone e dei lavori in costruzione di gioco.- Dunque, c'è un bicchiere mezzo pieno da vedere e analizzare a fondo. È un Napoli che nonostante i problemi affrontati nell'ultimo periodo resta una squadra capace di produrre tanto lì davanti. E ritorna un punto di forza: il triplo centravanti di alto livello a disposizione dell'allenatore. Perché a Bergamo ha giocato Raspadori dal primo minuto, maPronti, via ealla squadra che nella sua famiglia è definita una rivale, conEra un cambio già annunciato alla vigilia della gara, Victor ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l'infortunio.nei quarantacinque minuti a sua disposizione (uno lo aveva trovato, ma in fuorigioco). Si punta alla prossima, dove non sarà ancora pronto per essere al 100% della sua disponibilità ma vorrà tornare a incidere. Non solo con un assist, come a Bergamo, ma, per rimettersi in carreggiata tornando sul tabellino dei marcatori. Tra l'altro non ha mai segnato ai nerazzurri e la motivazione diventa doppia: sbloccarsi, sì, ma anche (e soprattutto) portare a casa i 3 punti.Niente di semplice, ovviamente, l'avversario è di quelli forti e in forma. Ma