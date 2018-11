Raul Albiol, difensore del Napoli, è intervenuto prima del match contro il PSG. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



L'assenza di Cavani può cambiare qualcosa?



"Non cambia, loro hanno comunque attaccanti forti che possono giocare al suo posto. Non cambia nulla, dobbiamo fare una fase difensiva perfetta".



Neymar e Mbappé tolgono il sonno ai difensori?



"Massimo rispetto, sono tra gli attaccanti più forti del mondo. Dobbiamo rimanere attenti, come abbiamo giocato a Parigi. Dobbiamo fare molta attenzione per poter vincere davanti ai nostri tifosi".