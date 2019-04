Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Raul Albiol vuole esserci contro l'Arsenal, nella gara decisiva della stagione del Napoli: "Sarà complicato e dipenderà dalle prossime ore: allenamento parzialmente in gruppo, prima parte coi compagni e poi tabella di lavoro personalizzata con l'obiettivo di recuperare quanto prima, ma senza bruciare le tappe, per mettersi a disposizione di Ancelotti. Albiol sta bene, è sereno, sorridente, ha voglia di tornare a giocare. Alla sfida europea mancano due giorni, il Napoli tenterà il recupero, si affiderà alle risposte del campo. I confronti con Ancelotti saranno costanti, diretti, e bisognerà fidarsi anche delle sensazioni, ovviamente, assecondando l'esigenza di evitare rischi. Solo dopo verrà presa una decisione definitiva. Una possibilità remota, ma pur sempre valida. In caso di esito negativo, Albiol andrà in tribuna"