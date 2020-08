Sotto la guida Sarri prima e quella Ancelotti poi, Allan ha mostrato di essere un giocatore di alto livello. Un anno e mezzo fa per lui si presentava la possibilità di un trasferimento al PSG, ma il Napoli non ha mai dato il via libera. Quest'ultima annata le prestazioni di Allan sono state parecchio al di sotto delle attese, tanto da scivolare in fondo alle gerarchie di Gattuso.



Adesso il capitolo Napoli sembra essere alle fasi finali. C'è l'Everton nel futuro del brasiliano. Secondo quanto riportato da Tuttosport De Laurentiis avrebbe già accettato l'offerta degli inglesi di 27 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) più bonus.