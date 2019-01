Ancelotti annuncia: "Allan resta al Napoli". Ma la trattativa col PSG è solo rinviata al prossimo mercato estivo. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il club del presidente De Laurentiis è pronto a sostituire il brasiliano con Fornals del Villarreal e col giovane Almendra del Boca Juniors.



In uscita Rog è destinato al Siviglia, mentre Tuttosport scrive che il Milan è pronto a tornare alla carica su Diawara dopo aver incassato il doppio 'no' del Sassuolo per Sensi e Duncan a gennaio.